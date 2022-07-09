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Диетолог Писарева призвала не садиться на диету для избавления от приобретенных в отпуске лишних килограммов

Диетолог Писарева призвала не садиться на диету для избавления от приобретенных в отпуске лишних килограммов

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в рамках разговора с представителями СМИ утром в субботу, 9 июля, дала советы, как постепенно вернуться после отпуска в привычный режим питания.

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