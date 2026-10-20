Удары по инфраструктуре Украины действительно усилятся до критического уровня в ноябре? Почему Дональд Трамп вынес войну за скобки и занялся двусторонними отношениями с Россией? Требование 70 миллиардов долларов от Европы — это реальная потребность или политический шантаж? Европейские страны начнут сепаратные переговоры с Россией уже в ноябре? Украинский политический эксперт Михаил Чаплыга ответил… Читать далее: https://govorit.