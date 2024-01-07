Женщина была 3 суток на том свете, где видела Бога, который передал послание. И ей был показан ад (Барнаульское чудо)

Модест

Душа есть у всего сущего, и она от Бога (Абсолюта, Сверхразума, Ноосферы) Называйте как хотите, но душа не зависит от конфессии обладателя. Во всех религиях есть непреложные заповеди, нарушать которые грешно, поскольку душа останется бракованной и ей придётся заново пройти жизненный урок в физическом теле через страдания до тех пор, пока урок не будет выполнен по заповедям.