ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 651 подписчик

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  • Майя Maja
    Не утруждайся. Это не интересно никому и глупо. Не позорься.Бывший парень уст...
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Женщина была 3 суток на том свете, где видела Бога, который передал послание. И ей был показан ад (Барнаульское чудо)

Женщина была 3 суток на том свете, где видела Бога, который передал послание. И ей был показан ад (Барнаульское чудо)

"Меня повезли в морг, но я же жива!? Почему они говорят моему сыну, что нужно подготовить похороны!? И вдруг что-то против моей воли стало тянуть меня туда, где стало страшно и стыдно.

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Комментарии
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Модест
Душа есть у всего сущего, и она от Бога (Абсолюта, Сверхразума, Ноосферы) Называйте как хотите, но душа не зависит от конфессии обладателя. Во всех религиях есть непреложные заповеди, нарушать которые грешно, поскольку душа останется бракованной и ей придётся заново пройти жизненный урок в физическом теле через страдания до тех пор, пока урок не будет выполнен по заповедям.
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9 час.
Майя Maja
Я немного о другом.
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9 час.
Сергей Никитин
ржач полный......выдумка  самой клавдии.....какой ад,рай воскрешение......Мыльный пузырь &quot;барнаульского чуда&quot;https://pikabu.ru/story/myilnyiy_puzyir_barnaulskogo_chuda_6369184?ysclid=lr3p6gr6ug713991457
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8 час.

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