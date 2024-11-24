Илон Маск сколотил $35 млрд за неделю и стал богатейшим человеком в истории Зе...

Илон Маск сколотил $35 млрд за неделю и стал богатейшим человеком в истории ЗемлиВ минувшую пятницу состояние главы Tesla Илона Маска (Elon Musk) достигло исторического максимума в $347,8 млрд, побив предыдущий рекорд в $340,4 млрд, установленный в ноябре 2021 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).