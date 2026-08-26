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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сок – на шутку Медведева об уходе в пиклбол: «Давай к нам, братан»

Экс-восьмая ракетка мира Джек Сок отреагировал на шутку Даниила Медведева о возможном уходе из тенниса в пиклбол.

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