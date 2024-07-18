ЗРПК «Панцирь-С1» уничтожил беспилотный летательный аппарат в зоне СВО

В ходе специальной военной операции расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» обеспечивают защиту подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации от средств воздушного нападения различного типа.
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