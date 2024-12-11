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Сергачев против «Миннесоты»: 2 передачи, 2 перехвата, 4 потери и «минус 1» за 26:50. У него 20 очков в 28 играх

Защитник «Юты» дважды ассистировал партнерам в игре с «Уайлд» (4:5 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.  Россиянин достиг отметки 20 очков в сезоне – у него 7 шайб и 13 результативных передач в 28 играх при полезности «+5».

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