Сергачев против «Миннесоты»: 2 передачи, 2 перехвата, 4 потери и «минус 1» за 26:50. У него 20 очков в 28 играх

Защитник «Юты» дважды ассистировал партнерам в игре с «Уайлд» (4:5 Б) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин достиг отметки 20 очков в сезоне – у него 7 шайб и 13 результативных передач в 28 играх при полезности «+5».