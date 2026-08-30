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ИА Регнум

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Шуваев: до 16 увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород

Шуваев: до 16 увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород

Количество пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Белгород 30 августа увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

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