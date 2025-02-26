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Русская весна

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Маск назвал Канаду ненастоящей страной

Маск назвал Канаду ненастоящей страной

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), предприниматель Илон Маск в ответ на подписание тысячами канадцев петиции с требованием лишить его канадского гражданства заявил, что Канада — ненастоящая страна.

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