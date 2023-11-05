Fortnite два дня подряд бьёт рекорды онлайна в основных режимах игры С началом н...

Fortnite два дня подряд бьёт рекорды онлайна в основных режимах игрыС началом нового мини-сезона “Как раньше” (OG) максимальный онлайн Fortnite достиг 5,88 миллиона человек 3 ноября, а на следующий день 4 ноября и вовсе перевалил за 6 миллионов игроков.