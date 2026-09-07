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Осень в Москве потеплела на 3 градуса из-за изменения климата

Осень в Москве потеплела на 3 градуса из-за изменения климата

Осень в Москве за последние 35 лет стала теплее примерно на 3 градуса. Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок связал это с глобальным потеплением.

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