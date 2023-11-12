Российские летчики и артиллеристы ударили по штурмовым группам ВСУ в ЛНР

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук 12 ноября сообщил, что артиллерия и авиация ВС РФ нанесли комбинированные удары по штурмовым группам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике.
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