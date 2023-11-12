ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 785 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иванов
    Россияне живут в России. А это пятая колонна. Зачем ее тащить в Россию?МЧС показало кадр...
  • Иванов
    У России нет самопальных ракет из канализационных труб, а на большее этот плащ ни на что не способен. Так что евреи ...Израиль продал Фи...
  • Серж Серов
    Вот новость выложил,а то мы не знали,что война за русский язык идёт аж с 2014 года...Песков заявил о с...

Российские летчики и артиллеристы ударили по штурмовым группам ВСУ в ЛНР

Российские летчики и артиллеристы ударили по штурмовым группам ВСУ в ЛНР

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук 12 ноября сообщил, что артиллерия и авиация ВС РФ нанесли комбинированные удары по штурмовым группам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх