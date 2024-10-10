Уже во втором районе Омской области отменяют муниципальные маршруты между населенными пунктами. Вслед за Знаменским районом об этом заявили в Колосовке.
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Уже во втором районе Омской области отменяют муниципальные маршруты между населенными пунктами. Вслед за Знаменским районом об этом заявили в Колосовке.