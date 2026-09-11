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Энергокризис может привести к ценовой войне

Энергокризис может привести к ценовой войне

Нынешний энергетический кризис может ускорить переход мировой экономики на альтернативные источники энергии, следует из доклада Energy Transitions Commission.

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