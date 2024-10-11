Учёные реконструировали эволюцию магматических океанов Земли и Марса

До того, как Земля стала голубой планетой, её поглотил океан магмы. Новое исследование позволяет лучше понять, как эти магматические океаны изменялись с течением времени, и как повлияли на формирование атмосферы планет.
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