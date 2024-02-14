В Мурманской области полицейский помог беременной девушке вовремя добраться до родильного дома

Вечером 2 февраля к полицейскому-водителю группы обеспечения СОГ ДЧ ОМВД России по Кольскому району, несшему службу по охране общественного порядка на одной из улиц районного центра, за помощью обратилась взволнованная женщина.
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