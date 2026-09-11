GSA: 163 оператора мира инвестировали в сети 5G SA

В 1980-х стартовала 1G, в 1990-х — 2G с шифрованием. Пакетный 3G появился в нулевых. С 4G стало возможно играть и смотреть видео.
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