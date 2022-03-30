"Люди напролом пойдут?": новый "запрет" в популярном месте Владивостока возмутил народ

"Люди напролом пойдут?": новый "запрет" в популярном месте Владивостока возмутил народ

Жителей Владивостока возмутил новый "запрет", который установили в популярном месте города. Как уточнили в Telegram — канале NBS24 (12+), возле больницы в районе улицы Кирова закрыли проход через территорию для горожан.

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