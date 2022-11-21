Американского журналиста из-за радужной символики задержали на стадионе в Катаре – у него отобрали телефон и требовали снять футболку. Потом извинились и пустили на матч

Американского журналиста задержали на стадионе в Катаре из-за радужной символики. Грант Уол, работающий на канале CBS Sports и написавший книгу о Дэвиде Бекхэме, рассказал о том, что пришел на игру чемпионата мира США – Уэльс (1:1) на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне с радугой на футболке.
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