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Журнал «Профиль»

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Анна Пушкарёва уступила Синьжань Сунь в финале юниорского US Open

17-летняя россиянка проиграла 16-летней китаянке со счетом 4:6, 6:4, 0:6. Пушкарёва оказалась первой россиянкой с 2010 года, дошедшей до финала на юниорском US Open.

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