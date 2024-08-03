Жизнь и ошибки прошлого ничему не научили журналиста и блогера Юрия Дудя*. С позором сбежавший из России сторонник преступного киевского режима предпринял новую провокацию в адрес патриотов и тут же поплатился за нее.
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