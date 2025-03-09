Не все жители Салехарда оказались рады празднованию Дня оленевода

На официальной странице администрации города в соцсети ВКонтакте жительница одного из домов, который находится рядом с площадкой празднования Дня оленевода (0+), сообщила, что она и другие жильцы в дни мероприятия не смогут попасть во двор собственного дома из-за скопления машин и стоянки автобусов.
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