Не все жители Салехарда оказались рады празднованию Дня оленевода

На официальной странице администрации города в соцсети ВКонтакте жительница одного из домов, который находится рядом с площадкой празднования Дня оленевода (0+), сообщила, что она и другие жильцы в дни мероприятия не смогут попасть во двор собственного дома из-за скопления машин и стоянки автобусов.