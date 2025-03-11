В РФ созданы первые имплантаты из российских биополимеров

В Центре инжиниринговых разработок (ЦИР) Первого МГМУ имени Сеченова создали имплантаты для реконструктивной и пластической хирургии в челюстно-лицевой области из полностью российских медицинских полимеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии