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Происшествия

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В Чувашии новочебоксарские школьники побывали в гостях у своих наставников из территориального отдела полиции

Сотрудники ОМВД России по г. Новочебоксарск предоставили ребятам возможность больше узнать о службе в органах внутренних дел и о том, как обеспечивается порядок в родном городе и раскрываются преступления.

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