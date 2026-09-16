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Карлсон назвал украинский конфликт самым ужасным событием при его жизни

Карлсон назвал украинский конфликт самым ужасным событием при его жизни

www.globallookpress.com/Ron Sachs - Cnp For Ny Post Американский журналист Такер Карлсон обвинил лидера киевского режима Владимира Зеленского в желании истребить украинцев.

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