Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Белгородской области сбили бомбы Hammer и ракеты Harm

В Белгородской области сбили бомбы Hammer и ракеты Harm

Средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области четыре управляемые авиационные бомбы французского производства Hammer и две противорадиолокационные ракеты Harm, сообщили в Минобороны России.

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