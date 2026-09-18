Спасатели обнаружили женщину и мужчину без признаков жизни на Малой Оби в ЯНАО

В Шурышкарском районе в четверг, 17 сентября, спасатели обнаружили тела двух человек. Подробности рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по ЯНАО.
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