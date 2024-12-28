Премьер Молдавии отказался признавать долг перед «Газпромом»

Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство не признает задолженность перед «Газпромом» за поставленное топливо после решения холдинга ограничить поставки газа с 1 января до нуля кубометров в сутки.
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