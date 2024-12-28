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Премьер Молдавии отказался признавать долг перед «Газпромом»

Премьер Молдавии отказался признавать долг перед «Газпромом»

Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство не признает задолженность перед «Газпромом» за поставленное топливо после решения холдинга ограничить поставки газа с 1 января до нуля кубометров в сутки.

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