В Свердловской области двое подростков на мотоциклах наехали на девочку

ВЧ

Валерий Чикунов

Нет не правильно . Вы ДПС хозяин порядка на дорогах и Вы должны издавать правила и следить за их неукоснительным исполнением . Так и добавьте правило , что использовать их можно только в дневное время , именно только на автодромах как сугубо спортивные мотоциклы и только в сообществах отвечающих за порядок их использования в этих целях наравне со спортивными мотоциклами всех марок . А при нарушениях ими совершенных сразу изымать на месте и отправлять на штраф стоянку , выписывать штрафы и разрешать их выемку с решением организации , к которой они приписаны как именно спортивный двухколесный или трёхколёсный транспорт . Ну и порядок наказания в случае нарушений правил как положено