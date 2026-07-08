«ПСЖ» предложил 35 млн евро за Аклиуша. «Монако» хочет 50-55 млн

« ПСЖ » сделал предложение о трансфере Магна Аклиуша . Парижский клуб предложил « Монако » около 35 миллионов евро за переход 24-летнего вингера, но это не устроило монегасков – они хотят получить на 15-20 млн евро больше, сообщает Le Parisien.
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