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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» предложил 35 млн евро за Аклиуша. «Монако» хочет 50-55 млн

« ПСЖ » сделал предложение о трансфере  Магна Аклиуша . Парижский клуб предложил « Монако » около 35 миллионов евро за переход 24-летнего вингера, но это не устроило монегасков – они хотят получить на 15-20 млн евро больше, сообщает Le Parisien.

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