Вниманию автомобиистов! В центре Астрахани на 12 дней закрывается улица Бабушкина

Правда, не вся. И ради ремонта автодороги. В связи с проведением ремонтных работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Астрахани с 13 апреля до 00.
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