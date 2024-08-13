SpaceX анонсировала первую коммерческую пилотируемую миссию по исследованию полярных регионов Земли

Члены экипажа миссии Fram2 (слева направо): Эрик Филлипс, Яннике Миккельсен, Чун Ван и Рабеа Рогге / © SpaceX Коммерческая миссия, которую компания Илона Маска анонсировала 12 августа, называется Fram2, в честь норвежского корабля, совершившего исследовательские экспедиции в Арктику и Антарктику в период с 1893 по 1912 год.