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SpaceX анонсировала первую коммерческую пилотируемую миссию по исследованию полярных регионов Земли

SpaceX анонсировала первую коммерческую пилотируемую миссию по исследованию полярных регионов Земли

Члены экипажа миссии Fram2 (слева направо): Эрик Филлипс, Яннике Миккельсен, Чун Ван и Рабеа Рогге / © SpaceX Коммерческая миссия, которую компания Илона Маска анонсировала 12 августа,  называется Fram2, в честь норвежского корабля, совершившего исследовательские экспедиции в Арктику и Антарктику в период с 1893 по 1912 год.

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