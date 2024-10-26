CNN: в США не верят, что Нетаньяху решит ближневосточный конфликт до выборов

Американские чиновники считают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не настроен на урегулирование ближневосточного конфликта до грядущих президентских выборов, которые состоятся в США 5 ноября.
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