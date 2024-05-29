Танцор балета Николай Цискаридзе вспомнил о подлостях артистов Большого театра

Танцор балета Николай Цискаридзе назвал актеров Большого театра подлыми Артист, знаменитый танцор Большого театра Николай Цискаридзе рассказал, как себя ведут артисты балета, которым не удается попасть на сцену, а лишь стоять за кулисами.
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