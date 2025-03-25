День открытых дверей 29 марта 2025 года в 11:00 часов

Частная школа-детский сад-творческий клуб ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС I Добро пожаловать в мир гармонии и развития: день открытых дверей 29 марта 2025 года в ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС…IПриглашаем вас и ваших детей в уникальное пространство, где гармонично сочетаются лучшие традиции образования, забота о детях и атмосфера творчества.