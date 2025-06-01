Подсчитаны потери ВСУ за первые пять месяцев 2025 года

По подсчётам ТАСС, основанным на данных российского оборонного ведомства, за первые пять месяцев 2025 года Вооружённые силы Украины (ВСУ) понесли потери, превышающие 220 тысяч человек, включая убитых и раненых.
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