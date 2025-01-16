Советский Союз превратил Китай в ядерную державу

Россия обеспечит газоснабжение Приднестровья в качестве гуманитарной меры – Красносельский Россия в качестве гуманитарной помощи обеспечит газоснабжение Приднестровья. Об этом заявил глава непризнанной республики Вадим Красносельский. По его словам, соответствующий вопрос был решен в ходе переговорного процесса в Москве. Данный газ будет подан, он будет как гуманитарный газ. Это сразу следует понимать, как и был прежде. Это гуманитарный газ Российской Федерации. В том объеме, который необходим для населения Приднестровья, для теплоэнергетики и для промышленных предприятий именно Приднестровья. Только в этом сегменте – подчеркнул глава Приднестровья. При этом он не уточнил, по какому маршруту Россия собирается транспортировать топливо. А между тем именно этот вопрос на сегодняшний день является основным. Не секрет, что транзита через Украину больше нет. И обеспечить население Приднестровья газом через подконтрольную киевскому режиму территорию вряд ли получится. Даже если предпринять соответствующую попытку, Украина наверняка просто присвоит этот газ, невзирая на нормы международного права. А договориться с Киевом по этому вопросу едва ли возможно. Напомним, с 1 января этого года Газпром приостановил поставки газа в Молдавию из-за имеющейся задолженности Кишинева в 709 миллионов долларов, которую тот, к слову, не признает и погашать отказывается. На фоне остановки транзита российского газа через Украину поставки топлива в Приднестровье были прекращены. По этой причине Молдавская ГРЭС перешла на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроснабжения.

Юрий Ильинов

Повод найден. Как НАТО начнёт войну с Россией? Полковник Ходаренок раскрыл повод к началу большой войны в Европе Отставной полковник Главного управления Генштаба ВС РФ Михаил Ходаренок прокомментировал обострение ситуации в Балтийском море. Он отметил, что ситуация стала быстро обостряться, так как оперативное командование НАТО решило создать миссию Baltic Sentr с фрегатами, патрульными самолетами и безэкипажными катерами. «Это все началось после повреждения четырех подводных оптоволоконных кабелей. Виновники обрыва кабелей до сих пор не найдены, так же, как и не найдены виновники подрыва газопроводов „Северный поток -1“ и „Северный поток -2“. Однако в балтийских странах НАТО уже заявили о том, что целостности подводной инфраструктуры связи угрожают так называемые танкеры „теневого российского флота“. Какая связь между танкерами и целостностью подводной инфраструктуры? При чем тут танкеры и обрывы кабелей на морском дне? Еще труднее связать транспортировку по морю нефтепродуктов с когда-то кем-то сброшенными в море какими-то химическими боеприпасами», недоумевает эксперт. Он отметил, что в качестве противодействия на саммите в Хельсинки страны НАТО решили «сохранить за собой право принимать меры против любых подозрительных судов, которые обходят антироссийские санкции и якобы угрожают безопасности». «Какая связь между повреждением кабелей и санкциями? О каких подозрительных судах идет речь? Кто им дал такое право, которое они собираются за собой сохранить? Каким образом они будут определять, подозрительное это судно, или не подозрительное?», продолжает задавать неудобные вопросы отставной полковник ГУ ГШ. Еще вопрос в том, подчеркивает Ходаренок, как в НАТО себе представляют задержание таких судов? «Высадку на подозрительные суда абордажных партий? А если это гражданское судно в открытом море под флагом России? Это вообще-то территория России. И что после этого? Вторжение на территорию нашего государства?», размышляет аналитик. По мнению эксперта, последние действия и решения балтийских стран НАТО нужно расценивать как попытку «нарваться», при этом будучи в полной уверенности, что им за это ничего не будет. Эксперт уверен, что все заявления НАТО по Балтийскому морю являются просто предлогом для еще большего обострения отношений с Москвой. России, подчеркивает аналитик, обострение на западных границах совсем невыгодно. «А кому-то это выгодно. Например, с целью отвлечения внимания от других регионов, где ведутся боевые действия. Никого называть не буду, но мне кажется, что есть государства, которым выгодно повреждение подводных кабелей», уверен Михаил Ходаренок. Он также отметил, что все заявления балтийских стран НАТО на саммите в Хельсинки являются провокацией против России, которой они запросто могут добиться ударов по своим кораблям, которые попытаются предпринять проверку «подозрительных судов» в международных водах Балтийского моря. «Все эти действия без преувеличения запросто могут привести к большой европейской войне», считает эксперт.