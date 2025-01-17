Врач Сюракшина: перекусывать консервированной кукурузой нужно правильно

Врач Сюракшина рассказала, как правильно употреблять консервированную кукурузу в виде перекуса. Врач Елена Сюракшина сообщила, что консервированная кукуруза при умеренном употреблении вполне может быть вариантом перекуса.
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