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Врач Сюракшина: перекусывать консервированной кукурузой нужно правильно

Врач Сюракшина: перекусывать консервированной кукурузой нужно правильно

Врач Сюракшина рассказала, как правильно употреблять консервированную кукурузу в виде перекуса. Врач Елена Сюракшина сообщила, что консервированная кукуруза при умеренном употреблении вполне может быть вариантом перекуса.

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