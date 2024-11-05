В Адлерском районе ведутся работы по устранению последствий ночной непогоды. Из-за сильных осадков дерево упало на дорогу, ведущую в село Красная Воля, заблокировав проезд.
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В Адлерском районе ведутся работы по устранению последствий ночной непогоды. Из-за сильных осадков дерево упало на дорогу, ведущую в село Красная Воля, заблокировав проезд.