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В Адлерском районе ведутся работы по устранению последствий ночной непогоды

В Адлерском районе ведутся работы по устранению последствий ночной непогоды. Из-за сильных осадков дерево упало на дорогу, ведущую в село Красная Воля, заблокировав проезд.

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