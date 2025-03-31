В Калужской области задержан мошенник, обманувший пожилых женщин

Восемнадцатилетний житель Брянской области задержан полицией по подозрению в мошенничестве. Он обманывал пожилых женщин, представляясь сотрудником правоохранительных органов, и убеждал их перевести деньги на «безопасный счет», сообщили в пресс-службе регионального УМВД.