В Калужской области задержан мошенник, обманувший пожилых женщин

Восемнадцатилетний житель Брянской области задержан полицией по подозрению в мошенничестве. Он обманывал пожилых женщин, представляясь сотрудником правоохранительных органов, и убеждал их перевести деньги на «безопасный счет», сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
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