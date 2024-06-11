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За рулем

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Этот популярнейший «китаец» стал почти на полмиллиона дешевле

Этот популярнейший «китаец» стал почти на полмиллиона дешевле

Выяснилось, что кроссовер Сhery Tiggo 8 Pro Max с августа 2023 года значительно подешевел в РФ. Сейчас такой полноприводный автомобиль в комплектации Dreamline стоит 3,9 млн рублей, в комплектации Ultimate – 4,15 млн рублей.

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