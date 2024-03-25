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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Барбоза о Моуринью в «Спартаке»: «Он понимает, что русский футбол непростой, он не может рискнуть в выборе клуба. У Жозе есть возможности получить что-то поинтереснее»

– Разве он не в том положении, чтобы приехать в Россию и отдыхать? – Нет. Если бы Моуринью хотел просто отдыхать, то принял бы предложение из Саудовской Аравии.

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