Опять двадцать пять: жителей Приморья развели на крупные суммы

Злоумышленники под разным предлогом продолжают выкачивать деньги из жителей Приморского края, сообщает PRIMPRESS со ссылкой Так, во Владивостоке прокурор Фрунзенского района подал иск в защиту женщины, которая стала жертвой мошенничества из Самары.
Злоумышленники под разным предлогом продолжают выкачивать деньги из жителей Приморского края, сообщает PRIMPRESS со ссылкой Так, во Владивостоке прокурор Фрунзенского района подал иск в защиту женщины, которая стала жертвой мошенничества из Самары.
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