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Опять двадцать пять: жителей Приморья развели на крупные суммы

Опять двадцать пять: жителей Приморья развели на крупные суммы

Злоумышленники под разным предлогом продолжают выкачивать деньги из жителей Приморского края, сообщает PRIMPRESS со ссылкой Так, во Владивостоке прокурор Фрунзенского района подал иск в защиту женщины, которая стала жертвой мошенничества из Самары.

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