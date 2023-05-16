Страна и люди

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    У нас есть оружие, чтобы поставить точку, раз не хотят МИРА, пусть сдохнут фашисты за один раз!!!!!Почему Россия не ...
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