Байден поручил задействовать все ресурсы для обеспечения защиты Трампа

Global Look Press/CNN/XinHua На фоне стрельбы возле гольф-клуба во Флориде, где находился кандидат в президенты США Дональд Трамп, американский лидер Джо Байден поручил властям страны задействовать все ресурсы для обеспечения постоянной защиты трампа на высшем уровне.
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