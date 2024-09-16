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Эксперты описали 2 сценария для рынка жилья в России при высоких ставках

Эксперты описали 2 сценария для рынка жилья в России при высоких ставках

В одном случае на восстановление рынка потребуется от года до полутора, в другом — более двух лет. К коррекции цен на недвижимость застройщики перейдут лишь тогда, когда все остальные механизмы восстановления спроса будут исчерпаны Рынок российских новостроек в дальнейшем может развиваться по двум сценариям, говорится в исследовании аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА (есть у редакции).

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