Эксперты описали 2 сценария для рынка жилья в России при высоких ставках

В одном случае на восстановление рынка потребуется от года до полутора, в другом — более двух лет. К коррекции цен на недвижимость застройщики перейдут лишь тогда, когда все остальные механизмы восстановления спроса будут исчерпаны Рынок российских новостроек в дальнейшем может развиваться по двум сценариям, говорится в исследовании аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА (есть у редакции).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)