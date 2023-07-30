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Тайрон Лю: «Джерри Уэст взбесился из-за того, что я не решался возглавить «Кливленд»

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю признался, что боялся принять предложение «Кливленда» и возглавить команду в январе 2016 года.

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