БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Игорь Сипкин
    у нас тоже самое- мвд, суды, депутаты, чиновники на стороне мигрантов. читаешь это сообщение- как будто где-то у нас ...ЮНАЯ ДЕВУШКА ОБОЗ...
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СТАВИТЬ НА КОЛЕНИ, ДОВОДИТЬ ДО ИНСУЛЬТА. МИГРАНТЫ ДИКТУЮТ СВОИ УСЛОВИЯ В ШКОЛАХ: ПОД УГРОЗОЙ ДЕТИ И УЧИТЕЛЯ

СТАВИТЬ НА КОЛЕНИ, ДОВОДИТЬ ДО ИНСУЛЬТА. МИГРАНТЫ ДИКТУЮТ СВОИ УСЛОВИЯ В ШКОЛАХ: ПОД УГРОЗОЙ ДЕТИ И УЧИТЕЛЯ

В России число приезжих "гостей" уже превысило 10 миллионов. Семьи из Средней Азии и Закавказья массово переселяются, но отказываются говорить по-русски и обучать этому своих отпрысков.

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