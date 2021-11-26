Доротея Вирер: «Для итальянцев важно путешествовать по миру, будучи стильными – чтобы люди из других стран могли немного позавидовать»

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о любви к моде и вкусной еде. – Мы знаем, что у вас есть страсть к моде и в будущем вы могли бы работать в этой сфере.

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