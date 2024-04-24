Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 838 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юлия Кахичко
    Вот с действиями на законодательном уровне как раз и не складывается. Засада полная. А у гаранта  видимо других дел п...Точка невозврата
  • Fvolodya55 Федоров
    Вот этих лягушатников надо подставить под кассетные бомбы, напалм, пирогели, термитные снаряды. Чтобы каждая заморска...НАТО начало готов...
  • Валера Морозов
    Ребята, горжусь вами!Уничтожение харьк...

Отношение Запада к Украине меняется

Отношение Запада к Украине меняется

1. По поводу датского историка Торкильда Кьергаарда, который на днях указал, что Джо Байден мог предотвратить Украинский кризис, но сознательно решил испытать Россию на прочность, попытаться нас сломать (ссылка 1, ссылка 2).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх